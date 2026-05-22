Ugašen požar u pravoslavnoj crkvi u Botošu kod Zrenjanina, velika materijalna šteta

RTV pre 45 minuta  |  Tanjug, RTV
ZRENJANIN - Požar koji je jutros izbio u Crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Botošu od Zrenjanina ugašen je brzom i požrtvovanom intervencijom pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, uz pomoć članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Banatskog Despotovca, objavio je MUP.

Kako je navedeno, iz objekta su spasene vredne ikone i crkveni predmeti. U požaru nema povređenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Kako je za Tanjug rečeno u Policijskoj upravi u Zrenjaninu, vatru je gasilo devet vatrogasaca sa četiri vozila. Crkva rođenja Presvete Bogorodice u Botošu sagrađena je 1783. godine, a proglašena je za spomenik kulture.
TanjugZrenjaninMUPpožarDespotovac

