UKRAJINSKA KRIZA - Putin sa Savetom bezbednosti Rusije o napadu na studentski dom; Ukrajinski napad dronovima na koledž i studentski dom u Lugansku

KIJEV, MOSKVA, LUGANSK - Rat u Ukrajini – 1.549. dan. Ukrajinska vojska je tokom noći izvela napad bespilotnim letelicama na obrazovni centar i internat u mestu Starobeljsk u Luganskoj oblasti. Četiri osobe su poginule, a više od 40 je povređeno. Spasioci i dalje tragaju za osobama koje se nalaze ispod ruševina. Misija Rusije pri UN saopštila je da je za večeras zakazana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, čije je održavanje zatražila Rusija nakon ukrajinskog napada.

Putin sa Savetom bezbednosti Rusije o napadu na studentski dom u LNR Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je danas sa članovima Saveta bezbednosti te zemlje o napadu ukrajinskih snaga na Starobeljski studentski dom u Luganskoj oblasti, koju Rusija priznaje kao Lugansku Narodnu Republiku (LNR). Putin je rekao da je sastanak trebalo da bude posvećen pitanjima iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, ali da želi da počne od, kako je naveo, terorističkog