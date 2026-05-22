UKRAJINSKA KRIZA U ukrajinskim napadima dronovima troje poginulih u Brjanskoj oblasti i 35 ranjeno u napadu na koledž u Lugansku

KIJEV, MOSKVA, LUGANSK - Rat u Ukrajini – 1.549. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je u Slavutiču, na severu Ukrajine, razgovarao sa lokalnim zvaničnicima o zaštiti severne granice zemlje zbog, kako je naveo, pretnji iz ruske Brjanske oblasti i Belorusije. Najmanje tri osobe poginule su u napadu ukrajinskog drona na dizel lokomotivu u ruskoj Brjanskoj oblasti.

Generalni sekretar Alijanse Mark Rute izjavio je da mnoge zemlje NATO-a ne izdvajaju dovoljno novca za podršku Ukrajini. Predsednici Rusije i Belorusije Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko gledali su juče putem video-poziva izvođenje zajedničke vežbe jedinica za borbenu primenu nuklearnog oružja i nuklearne podrške u Osipovičkom okrugu na istoku Belorusije. Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da trenutno ne postoji