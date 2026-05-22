UKRAJINSKA KRIZA - Večeras hitna sednica SB UN; Ukrajinski napad dronovima na koledž i studentski dom u Lugansku

KIJEV, MOSKVA, LUGANSK - Rat u Ukrajini – 1.549. dan. Ukrajinska vojska je tokom noći izvela napad bespilotnim letelicama na obrazovni centar i internat u mestu Starobeljsk u Luganskoj oblasti. Četiri osobe su poginule, a više od 40 je povređeno. Spasioci i dalje tragaju za osobama koje se nalaze ispod ruševina. Misija Rusije pri UN saopštila je da je za večeras zakazana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, čije je održavanje zatražila Rusija nakon ukrajinskog napada.

- Zelenski: Trebalo bi pojačati diplomatske napore za okončanje rata u Ukrajini Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas, nakon razgovora sa liderima Velike Britanije, Francuske i Nemačke, da bi diplomatski napori za okončanje rata u Ukrajini trebalo ponovo da budu pojačani. - Rusko MSP: Kijev je napadom na samoproglašenu LNR podrio proces rešavanja sukoba Rusko Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) saopštilo je danas da su Kijev i njegovi mentori