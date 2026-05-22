Večeras hitna sednica Saveta bezbednosti povodom ukrajinskog napada na školu u Lugansku

NJUJORK - Hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, čije je održavanje zatražila Rusija nakon ukrajinskog napada na školu i internat u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici (LRN), održaće se večeras, saopštila je stalna misija Rusije pri UN.

U saopštenju se navodi da će sednica početi u 21.00 sat po srednjoevropskom vremenu, prenela je agencija RIA Novosti. Portparol stalnog ruskog predstavnika pri UN Jevgenij Uspenski prethodno je rekao da je Rusija zatražila hitnu sednicu SB UN nakon ukrajinskog napada na školu i internat u Starobeljsku u samoproglašenoj LNR. Uspenski je rekao novinarima da je to bio nameran napad na zgradu škole i internat, preneo je Sputnjik. Ukrajinska vojska je tokom noći izvela