Zelenski: Trebalo bi pojačati diplomatske napore za okončanje rata u Ukrajini

KIJEV - Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas, nakon razgovora sa liderima Velike Britanije, Francuske i Nemačke, da bi diplomatski napori za okončanje rata u Ukrajini trebalo ponovo da budu pojačani.

Zelenski je u svom večernjem obraćanju dodao da očekuje predloge Sjedinjenih Američkih Država o novim formatima diplomatije, naglasivši da je situacija na frontu povoljna za Ukrajinu, prenosi Rojters. On je naveo i da su ukrajinske trupe u 2026. godini oslobodile 590 kvadratnih kilometara teritorije. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije danas da su pregovori uz učešće Vašingtona o okončanju rata u Ukrajini obustavljeni zbog nedostatka napretka,