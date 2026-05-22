Eksplozija u postrojenju MOL-a: Jedna osoba poginula, više je ozlijeđenih

BUDIMPEŠTA - U eksploziji u petrokemijskom postrojenju mađarske naftne kompanije MOL u Tiszaújvárosu jedna je osoba poginula, dok je više ljudi teško ozlijeđeno, objavio je u petak rano ujutro mađarski premijer Péter Magyar.

Predsjednik uprave i glavni izvršni direktor MOL-a Zsolt Hernádi te ministar energetike István Kapitány na putu su prema mjestu nesreće, naveo je Magyar. Lokalni portal Tiszaújvárosi Krónika objavio je na Facebooku da prve dostupne informacije upućuju na eksploziju cjevovoda piroliznog benzina u MOL-ovu petrokemijskom pogonu. Dodali su kako su službe civilne zaštite priopćile da stanovnici okolnog područja nisu ugroženi. Glasnogovornik lokalne uprave za civilnu