Direktor MOL-a: Pregovori o kupovini NIS-a u završnoj fazi, optimistični smo

Generalni direktor mađarske MOL grupe Žolt Hernadi poručio je povodom produžetka roka za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije da je u njima do sada ostvaren značajan napredak, da su pregovori ušli u završnu fazu i da su oni uslovno „optimistični“.

N1 javlja da je MOL izvestila Budimpeštansku berzu da su danas dobili zvaničnu dozvolu Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 6. juna 2026. godine. „Tokom prethodnih meseci vodili smo intenzivne pregovore sa svim ključnim učesnicima transakcije vezane za NIS i ostvarili značajan napredak. Ušli smo u završnu fazu ovih veoma složenih pregovora. Optimistični smo,