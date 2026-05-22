Sindikat NSPRS zatražio pokretanje postupka procene radne sposobnosti direktora Jovine gimnazije

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) zatražio je danas od Nacionalne službe za zapošljavanje pokretanje postupka za utvrđivanje radne sposobnosti direktora Jovine gimnazije u Novom Sadu Radivoja Stojkovića.

Sindikat je u saopštenju naveo da njegovo ponašanje „duže vreme ugrožava bezbednost zaposlenih i učenika“, kao i „kvalitet nastave“, zbog čega traži veštačenje psihologa, psihijatra i specijaliste medicine rada. Inicijativa je podneta nakon suspenzije šest nastavnika te gimnazije, koju NSPRS ocenjuje kao „nezakonitu i politički motivisanu“, uz ocenu da je time ugrožen završetak školske godine i narušen ugled škole.