SSP Zvezdara traži smenu Maksimović i Kostića zbog događaja kod gimnazije

Tijana Šerbula je navela da je devojčica od 15 godina pretrpela fizičko i psihičko nasilje i da je, prema svedočenjima, bila ubačena u kontejner.

Ona je ocenila i da Miloš Kostić funkciju većnika nije dobio bez, kako je rekla, izbornih manipulacija i političke trgovine. U saopštenju se podseća i da je Kostić tokom izbora 2022. formirao udruženje „Zvezdara protiv nasilja“, za koje Šerbula tvrdi da je poslužilo kao način da naprednjaci dovedu u zabunu Zvezdarce. Šerbula je zatražila da Nevena Maksimović i Miloš Kostić budu pozvani na saslušanje u policiju kako bi se utvrdile okolnosti događaja i njihova