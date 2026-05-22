Treći dan protesta u Gračanici zbog hapšenja direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova

Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica protestuju treći dan zaredom zbog hapšenja sedmoro direktora kojima je juče pred Odeljenjem za teška krivična dela Osnovnog suda u Prištini izrečena mera pritvora od 30 dana, zbog navodnog krivičnog dela „povreda slobodne volje birača“.

Kako je prenela Radio-televizija Srbije, radnici Doma zdravlja u Gračanici i Donjoj Gušetrici, na odeljenjima Hirurgije i ginekologije bolnice u Gračanici kao i Pedijatrije i Interne klinike u Lapljem Selu obustavili su rad na sat vremena. Na pola sata mirno su protestovali i zaposleni u svim školama na teritoriji opštine Gračanica. Kolege uhapšenih srpskih direktora rekle su da će protesti biti nastavljeni sve do njihovog puštanja iz pritvora. Osnovni sud u