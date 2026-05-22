UŽIVO: Ponovo beži Olimpijakos! Šaras zove poslednji tajm-aut…

Olimpijakos i Fenerbahče sastaju se (17 č) u prvom polufinalu Fajnal-fora u Atini.

Ekipa iz Pireja ima priliku da dođe na korak do prekida "prokletstva prve pozicije", a sastav iz Istanbula nadomak odbrane evropskog trona. Sve o ovoj utakmici pratite u sekciji BLOG UŽIVO na sajtu Sport kluba (skrolujte dole). Crveno-beli su posle najboljeg skora u ligaškoj fazi (26-12) jedini ostali neporaženi u četvrtfinalu, gde su nadigrali Monako 3:0. Na završni turnir ulaze kao favorit, ali to se u prethodnim sezonama tradicionalno obijalo o glavu timovima sa