UŽIVO: Slaba poseta na Marakani, početak kasni pola sata!

Vreme slavlja na Marakani – fudbaleri Crvene zvezde i ovog maja prigrabili su šampionski trofej.

Od 2018. godine, šampion Srbije stanuje na stadionu „Rajko Mitić“. U poslednjem meču crveno-belima će u goste najradije viđani OFK Beograd. Početak meča zakazan je za 20 časova, pehar namenjen šampionu Srbije biće uručen oko 19,30. Dešavanja sa Marakane pratite u blogu uživo Sport kluba. Zvezda je 13. maja osvojila i trofej namenjen pobedniku Kupa Srbije. Bonus video Uživo sa Marakane 19:57 Pižon uručuje medalje Medalje fudbalerima Crvene zvezde uručuje Vladimir