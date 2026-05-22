(VIDEO) F4 - Ništa od novog čuda Valensije, gledaćemo reprizu finala iz Kaunasa, ali kako će Real bez kompletne centarske linije?

Košarkaši madridskog Reala igraće u finalu Fajnal-Fora Evrolige u Atini protiv domaćeg Olimpijakosa.

To je epilog večerašnjih polufinalnih mečeva u kojima je najpre Olimpijakos ubedljivo savladao Fenerbahče sa 79:61, uz veliku podršku navijača crveno-belih, a onda je i Real bio ubedljiv u španskom derbiju protiv Valensije - 105:90, ali uz priličlno ''mlaku'' atmosferu tokom ovog meča. To znači da ćemo u nedelju od 20 časova u finalu gledati reprizu borbe za titulu iz Kaunasa 2023. godine, kada je Real u dramatičnoj završnici slavio sa 79:78, pa će to sada biti