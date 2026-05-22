Eksplozija u postrojenju MOL-a u Mađarskoj: Jedna osoba poginula, sedmoro povređenih /foto/

U MOL-ovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mestu Tisaujvaroš jutros se dogodila eksplozija. Jedna osoba je poginula dok je sedmoro povređeno.

Eksplozija se dogodila oko devet časova u postrojenju "Mol Petrohemija" u Tisaujvarošu. Premijer Mađarske Peter Mađar u svojoj objavi na društvenim mrežama naveo je da je jedan čovek izgubio život, a da sedmoro povređenih. Kako je istakao, do eksplozije je došlo prilikom pokretanja postrojenja nakon održavanja. “U toku je gašenje požara. Mobilna laboratorija sektora za vanredne situacije je na licu mesta i obavlja merenja. Do sada nisu zabeležene koncentracije