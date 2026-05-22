Kijev ponovo udario na civile - napad na školu i dom u LNR, ima poginulih, 18 dece pod ruševinama

Ukrajinska vojska je tokom noći izvela ciljani napad sa četiri bespilotne letelice na obrazovni centar i internat u mestu Starobeljsk u LNR, saopštio je Istražni komitet Rusije. Četiri osobe su poginule, saopštila je ombudsman za LNR Jana Lantratova. Spasioci tragaju za ostalima koji su ispod ruševina.

Ombusman za prava dece Marija Lavova-Belova saopštila je da je 36 dece povređeno, a osam hospitalizovano. Troje dece je u teškom stanju. Dodala je da postoji mogućnost da je 18 dece ispod ruševina. U vreme napada u zgradi je bilo 87 osoba. Prema rečima Svetlane Petrenko, zvaničnog predstavnika Istražnog komiteta, petospratnica se urušila do drugog sprata. Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da su tri osobe izvučene ispod ruševina. Ispod ruševina bi