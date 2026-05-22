Kod Bujanovca taktička pokazna vežba u okviru prve zajedničke vojne vežbe Srbija-NATO

Na poligonu Borovac kod Bujanovca danas je izvedena taktička pokazna vežba u okviru prve zajedničke vojne vežbe Srbija-NATO, a učestvovalo je oko 600 pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga NATO-a iz Italije, Rumunije i Turske.

Vežbi su prisustvovali ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za partnerstva, politička pitanja i bezbednosnu politiku Kevin Hamilton i komandant komande združenih NATO snaga u Napulju Džordž Vikof. Među zvanicama su bili i predstavnici ministarstva spoljnih i unutrašnjih poslova Srbije, predstavnici Ministarstva odbrane, diplomatski i vojni predstavnici zemalja