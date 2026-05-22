SPC i vernici slave letnjeg Svetog Nikolu

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas, 22. maja, slave mladog Svetog Nikolu, dan kada su mošti najčešće slavljenog i omiljenog svetitelja u našem narodu, prenete iz Likije u Bari.

Slave ga mnoga mesta i porodice kao malu slavu, zavetinu ili preslavu. Ovaj praznik spomen je na prenos moštiju Svetog Nikole iz Mire, drevnog grada u antičkoj Likiji u Bari, gde i danas počivaju. Prilikom prenosa svetih moštiju, desila su se mnoga čudesa. Isceljeni su bolesni, hromi, slepi i gluvi, besomučni. To se, kažu, i dan-danas dešava, pa se vernici širom sveta mole ovom svetitelju kada se nađu u nevolji ili bolesti. Sveti Nikola je povratio vid slepom