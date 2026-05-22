Zvezda proslavila duplu krunu – i izgubila od OFK Beograda /video/

Fudbaleri Crvene zvezde proslavili su zvanično osvajanje duple krune, odnosno osvajanje i Superlige i Kupa Srbije. Ceremonija je održana pred meč protiv OFK Beograda koji je na stadionu u Ljutice Bogdana slavio sa 2:1.

Fudbalerima Crvene zvezde uručen je trofej namenjen šampionu Srbije. Fudbaleri i stručni štab Zvezde dobili su medalje na ceremoniji koja se održala pre početka utakmice protiv OFK Beograda gde su promovisani i novi dresovi. Ali, razloga za slavlje na terenu nije bilo. Gost je slavio sa 2:1, golovima Etana Horda i Jakube Siluea. Jedini pogodak za Zvezdu postigao je Bruno Duarte. Zvezda je devetu uzastopnu titulu prvaka Srbije, ukupno 37, obezbedila pre mesec dana