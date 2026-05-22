Mračne prognoze Brisela za 2026.: Rat na Bliskom istoku donosi Evropi novi skok inflacije

Evropska komisija (EK) saopštila je danas da očekuje usporavanje privrede evrozone tokom 2026. zbog posledica rata na Bliskom istoku.

To se pre svega odnosi na energetski šok izazvan rastom cena nafte i poremećajima u transportu kroz Ormuski moreuz, preneo je Rojters. Prema novim ekonomskim prognozama, rast bruto domaćeg proizvoda evrozone usporiće sa 1,3 odsto u 2025. na 0,9 odsto u 2026. godini, dok se za 2027. predviđa rast od 1,2 odsto. Evropska komisija istovremeno očekuje jačanje inflatornih pritisaka, pa je procenu inflacije za 2026. povećala na 3,0 odsto, sa ranije projektovanih 1,9