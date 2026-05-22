Novi front? Zelenski: "Moramo zaštiti severne granice Ukrajine, moguć napad iz Belorusije"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao da je danas u Slavutiču na severu Ukrajine razgovarao sa lokalnim zvaničnicima o zaštiti severne granice zemlje zbog, kako je naveo, pretnji iz ruske Brjanske oblasti i Belorusije.

Zelenski je u večernjem video obraćanju ponovio da će biti ojačana zaštita severne granice Ukrajine zbog, kako je naveo, pretnji iz ruske Brjanske oblasti i Belorusije, preneo je Ukrinform. Rekao je da trenutno postoje sredstva za sve odbrambene mere na pravcu Černigov-Kijev. Zelenski je naveo da Belorusija mora da bude u dobroj formi ukoliko namerava da napadne Ukrajinu jer će ukrajinske snage odgovoriti. "Sećamo se da je 2022. godine bio napad i sa teritorije