Novi slučajevi ebole u Evropi? "Upozorenje - smrtonosni virus ima visok potencijal brzog širenja"

Jedna bolnica u Holandiji objavila je u petak da je primila pacijenta s blagom sumnjom na zarazu virusom ebole i dodala da će rezultati testiranja biti poznati već ovog vikenda, prenosi AFP.

Pacijent je smešten na psmatranje u specijalizovanu izolacionu jedinicu, saopštila je Univerzitetska bilnica Radbud, koja se nalazi u Najmegenu na istoku Holandije. Bolnica nije otkrila detalje o pacijentu ili njegovom nedavnom kretanju. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je ranije u petak da izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo sada predstavlja vrlo visok rizik za javno zdravlje u zemlji, u odnosu na visoki rizik ranije. Šef SZO Tedros