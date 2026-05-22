Potop u ovim delovima Srbije: Evo šta se očekuje do kraja dana i gde će pljuštati

U ovom času snažan oblani sistem sa kišom i pljuskovima sa severoistoka Srbije premešta se preko Braničevskog okruga preko Pomoravlja ka Šumadiji i centralnoj Srbiji.

U ovim predelima već pljušti, a padaće i do kraja dana i to naročito na području Šumadije i centralne Srbije. Potom će se ovaj padavinski sistem premeštati u severoistočnoj visinskoj struji dalje prema jugu, odnosno prema Rasinskom i Raškom okrugu. U ostalim predelima biće suvo, tek ponegde sa pljuskovima- Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Trenutne temperature kreću se od 19 stepeni na jugu do 26 na severu i istoku Srbije, u delovima Vojvodine do 27