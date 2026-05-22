U Beogradu uručeno 140 ugovora za unapređenje energetske efikasnosti

U Rakovici je danas uručeno 140 ugovora građanima koji su dobili subvencije za unapređenje energetske efikasnosti u porodičnim kućama i stanovima, a iz Ministarstva rudarstva i energetike su najavili da će i ove godine biti raspisan novi javni poziv za dodelu subvencija, sa cilj da se sanira najmanje 50.000 domaćinstava širom Srbije.

Direktor Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti pri Ministarstvu rudarstva i energetike Milan Macura naveo je da se saradnja Ministarstva i Gradske opštine Rakovica uspešno realizuje treću godinu zaredom i dodao da je za subvencije građanima do sada obezbeđeno 77 miliona dinara i energetski sanirano više od 600 domaćinstava. ''Danas dodeljujemo 140 ugovora, od kojih je deset namenjeno socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, koje