A nakon šamara! Ognjen Dobrić "pecnuo" Sašu Obradovića

Košarkaši Partizana plasirali su se u finale plej-ofa regionalne ABA lige, pošto su u drugoj utakmici polufinalne serije, na gostujućem terenu u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", pobedili Crvenu zvezdu 89:78 (28:16, 21:17, 18:20, 22:25).

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Posle meča oglasio se kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić. - Teško je izdvojiti jedan segment svega toga, nije jednostavno. Loše smo izgledali, loše smo igrali, ovo je rezultat svega što smo igrali poslednja dva meseca, možda i duže. To smo mi, nismo izgledali dobro, nije išlo u dobrom pravcu. Završili smo sezonu u ABA ligi na loš način, ali šta je tu je, eto. Žao mi je što je tako ispalo, imali smo bolju situaciju u Evroligi.