UKRAJINSKA vojska je tokom noći pogodila dronovima avionskog tipa akademsku zgradu i studentski dom učiteljskog Starobilskog profesionalnog koledža, u Luganskoj narodnoj republici.

Foto: AP Poginulo je šestoro đaka, a povređeno 40. Spasilačke ekipe i dalje rade na raščišćavanju ruševina. U domu je bilo 86 dece od 14 do 18 godina, potvrdio je gubernator Luganske narodne republike Leonid Pasečnik. Ukrajinci su napali ne samo đački dom, nego i zgradu u kojoj su učionice. Predsednik Rusije Vladimir Putin naložio je Ministarstvu odbrane da odmah pripremi predloge odgovora na ovaj napad, poručivši da se RF ne može ograničiti samo na izjave. Putin