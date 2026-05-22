KIJEVSKI režim mora da bude kažnjen zbog napada ukrajinskih oružanih snaga na koledž u Starobelsku, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool - Odgovorni za ovaj zločin moraju da budu kažnjeni. Generalno, kijevski režim mora da bude kažnjen - rekao je Peskov, prenosi RIA Novosti. Prema njegovoj oceni, to je monstruozan zločin. - Ovo je još jedan zločin kijevskog režima, napad na obrazovnu ustanovu u kojoj žive deca i mladi. To je monstruozan zločin - naveo je Peskov. Četiri osobe su poginule u napadu ukrajinskih oružanih snaga na koledž u Starobilsku, u