Poginuo čuveni makedonski pevač: U teškoj nesreći nastradao i njegov sin

OPERSKI pevač Riste Velkov i njegov sin Adam među četvoro su mrtvih koji su stradali u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas na skopskoj obilaznici.

Do tragedije je navodno došlo između nadvožnjaka Vizbegovo i raskrsnice Mirkovci, kada je teretno vozilo probilo zaštitnu ogradu, prešlo u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudarilo sa putničkim automobilom marke "BMW", piše makedonski portal Točka. Nakon silnog udara izbio je požar, a vozilo je u potpunosti izgorelo. U nesreći su život izgubile četiri osobe. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, među