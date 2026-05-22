Tramp pomenuo Lukasa i obaveštajnu službu: Vest odjeknula kao bomba
Večernje novosti pre 28 minuta
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će umesto direktorke Nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard, koja je podnela ostavku, na toj funkciji kao vršilac dužnosti, od 30. juna biti njen zamenik Aron Lukas.
Foto: Tanjug/Jacquelyn Martin (STF) - Nažalost, nakon što je odlično obavila posao, Tulsi Gabard će napustiti administraciju 30. juna. Njenom divnom mužu, Abrahamu, nedavno je dijagnostikovan redak oblik raka kostiju i ona, s pravom, želi da bude uz njega, da ga vrati u dobro zdravlje dok se trenutno zajedno bore u teškoj bici. Ne sumnjam da će uskoro biti bolji nego ikad. Tulsi je obavila neverovatan posao i nedostajaće nam - rekao je Tramp u objavi na svojoj