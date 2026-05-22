Dosije Veselin Milić: Šta se stvarno dogodilo u restoranu „27“

Zašto je šef beogradske policije ("Avala 1") organizovao susret mafijaša na Senjaku i šta je pričao kumovima ubijenog Nešovića? Ko je skrivao, a ko podmetao dokaze i zašto su pronađene dve čaure? Da li Vučić pokušava da zataška ovu aferu i zašto su zaćutali Đuro Macut i Ivica Dačić?

Na prvi pogled, delovalo je kao scena iz „Kuma“. Šef policije Mark Meklaski organizuje sastanak da pomiri Majkla Korleonea sa Virdžilom Solocom, mladim mafijašem koji hoće da se probije na kriminalnoj sceni Njujorka tako što ulazi u obračun sa „vladarima podzemlja“. Korleone odlazi do toaleta gde je sakriven pištolj, uzima ga i ubija i Soloca i šefa policije. Na drugi pogled bio je to Netflixov „Narkos Meksiko“, gde policija i bezbednosne službe podržavaju