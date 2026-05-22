Znaš li koja je jedina knjiga na srpskom koja se može kupiti u Zagrebu?

Koja je to srpska knjiga po mjeri one i onakve Hrvatske, koja je, u policijskom i pravosudnom smislu vrlo oprezna i pedantna u likvidiranju svega i svakog nepoželjnog tko stiže iz Srbije? "Mein Kampf", eto koja...

Miljenko Jergović i Svetislav Basara svakog petka samo na Velikim pričama u rubrici “Nikad bolje”. Dvije su me stvari, dragi Basara, nervirale kod članova SKJ, a onda i kod školskih rukovodilaca Saveza socijalističke omladine, koji je funkcionirao kao partijska igraonica budućih komunista, a jedna je proizlazila iz druge: programirano licemjerje i diktatura prosječnih. I jedno, i drugo, i programirano licemjerje i diktatura mediokriteta, kao naslijeđe će biti