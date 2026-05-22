Ističe rok za prodaju NIS-a: Koji su to planovi A, B i C

Danas (petak, 22. maj) ističe rok koji je Američki OFAK dao MOL-u da kupi Naftnu industriju Srbije. Stručnjaci su odavno pominjali probijanje i produžavanje ovog roka zbog kompleksne prodaje i brojnih problema, a država i opciju B i C

Jedno veliko ništa. Ovako su se do sada završavali svi rokovi za dogovore i licence o Naftnoj industriji Srbije, kojima je američki OFAK pretio NIS-u. U sagi koja traje više od godinu dana, OFAK je nekoliko puta produžavao licencu za rad ovoj kompaniji u većinski ruskom vlasništvu i tako joj omogućavao da bude pošteđena sankcija. Tako je Srbija došla i do 22. maja 2026, koji je bio rok da mađarski MOL napravi dogovor oko kupovine NIS-a. “Nama ovo sa MOL-om ne ide