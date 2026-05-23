Srbija otvorila novo tržište: Ispraćen prvi avion FOTO

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije Dragan Glamočić ispratio je sinoć jedan od prvih aviona kojim je živa jagnjad iz Srbije otpremljena ka Alžiru.

Time je i zvanično započet izvoz na ovo značajno tržište severne Afrike, a Srbija otvorila novo tržište za domaće stočare, saopšteno je danas iz resornog ministarstva. U okviru prve velike isporuke biće realizovano ukupno 10 avionskih letova i u Alžir će biti transportovano oko 4.200 grla žive jagnjadi sa domaćih farmi, a reč je o jednom od najzahtevnijih i najvećih organizovanih avionskih izvoza žive stoke iz Srbije u poslednjih nekoliko godina. Ministar Glamočić