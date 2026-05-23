Trampova jeziva poruka: "Šanse su vam 50:50"

Donald Tramp poručio je da su šanse za sporazum sa Iranom "50:50", uz upozorenje da bi SAD mogle da "sravne Iran sa zemljom" ukoliko pregovori propadnu.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su šanse da postigne dobar sporazum sa Iranom ili da da će tu zemlju sravniti sa zemljom "tačno 50:50". Kako je na platformi Iks napisao novinar portala Aksios Barak Ravid, Tramp je rekao da će verovatno do nedelje odlučiti da li će da nastavi rat. On je naveo da će se kasnije danas sastati sa svojim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom da bi razgovarali o najnovijem odgovoru