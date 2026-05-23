Zelenski upozorava: "Rusija sprema udar 'Orešnikom' na Kijev"

Ukrajinski predsednik Volodimr Zelenski objavio je danas na svom X nalogu da su ukrajinske obaveštajne službe došle do saznanja da Rusija priprema napade raketama Orešnik.

"Vidimo znake pripreme za kombinovani napad na ukrajinsku teritoriju, uključujući Kijev, različitim vrstama oružja. Navedeno oružje srednjeg dometa (Orešnik) moglo bi se koristiti u takvom napadu. Važno je da od večeras odgovorno postupamo u vezi sa upozorenjima na vazdušni napad", objavio je Zelenski na mreži X i apelovao na sugađane da zaštitite svoje živote i koristite skloništa. Zelenski je poručio ukrajinskim partnerima u Sjedinjenim Američkim Državama i