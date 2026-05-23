Zvezda slavila i na Kalemegdanu: Ovacije za Kataija, Arnautović ima još jedan san VIDEO

Navijači i fudbaleri Crvene zvezde tradicionalno su proslavili duplu krunu kod "Pobednika" na Kalemegdanu.

Posle utakmice protiv OFK Beograda navijači su u "korteu" preko Slavije i ulice Kneza Mihaila stigli do Kalemegdana, gde su im se pridružili i fudbaleri. Navijačima su se obratili kapiten Mirko Ivanić, trener Dejan Stanković, najbolji igrač Aleksandar Katai, Rade Krunić, Marko Arnautović i golman Mateus. "Najbolji ste, nisam igrao ove polusezone, ali svaka nam čast", rekao je Ivanić. Stanković je uz ovacije rekao da u svom rodnom gradu i zemlji doživljava najlepše