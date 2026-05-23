Najmanje 90 mrtvih u eksploziji u rudniku uglja u Kini

BBC News pre 25 minuta

Reuters

Najmanje 90 ljudi je poginulo u eksploziji u rudniku uglja na severu Kine, prema izveštajima državnih medija.

Gas je eksplodirao u rudniku uglja Liušenju, kojim upravlja grupa Tongdžou, u provinciji Šansi.

Stotine spasilaca je poslato na lice mesta.

Snimci prikazuju bolničare sa nosilima, a u pozadini se vide kola hitne pomoći.

Navodno je više od 100 ljudi prebačeno u bolnicu, a spašavanje je i dalje u toku.

Eksplozija se dogodila u 19:29 po lokalnom vremenu 23. maja u rudniku uglja u Šansiju, a u vreme incidenta je na dužnosti bilo 247 radnika.

Kineski predsednik Si Đinping zatražio je od vlade da istraži uzrok nesreće i da se utvrdi odgovornost.

Zvaničnici koji upravljaju rudnikom uglja su pritvoreni, prenose kineski mediji.

Uzrok eksplozije gasa još nije otkriven, ali su državni mediji izvestili da je utvrđeno da su nivoi ugljen-monoksida - veoma toksičnog gasa bez mirisa - u rudniku „prekoračili granice“.

Kinesko Ministarstvo za vanredne situacije poslalo je 345 ljudi iz šest spasilačkih timova da pomognu u operaciji.

Šansi, jedna od siromašnijih kineskih provincija, poznata je kao prestonica rudarstva uglja u zemlji.

Početkom 2000-ih, smrtonosne nesreće bile su česte u kineskim rudnicima uglja.

Bezbednosni standardi su pooštreni poslednjih godina, ali se nesreće i dalje dešavaju.

Godine 2023, urušavanje površinskog rudnika uglja u severnom regionu Unutrašnje Mongolije usmrtilo je 53 osobe.

Još 2009. godine, eksplozija u rudniku u provinciji Hejlungđang na severoistoku usmrtila je više od 100 ljudi.

Kina je najveći svetski potrošač uglja i najveći emiter gasova staklene bašte, čak i dok instalira kapacitete za obnovljive izvore energije rekordnom brzinom.

(BBC News, 05.23.2026)