Najteža rudarska nesreća u Kini od 2009. godine: Najmanje 90 mrtvih u eksploziji

BBC News pre 21 minuta

Reuters

Najmanje 90 ljudi je poginulo u eksploziji u rudniku uglja na severu Kine, prema izveštajima državnih medija.

Gas je eksplodirao u rudniku uglja Liušenju, kojim upravlja grupa Tongdžou, u provinciji Šansi, što je najteža rudarska nesreća u Kini za poslednjih 17 godina.

Stotine spasilaca je poslato na lice mesta.

Snimci prikazuju bolničare sa nosilima, a u pozadini se vide kola hitne pomoći.

Eksplozija se dogodila u 19:29 po lokalnom vremenu 23. maja u rudniku uglja u Šansiju, a u vreme incidenta je na dužnosti bilo 247 radnika.

Izvučeno je oko 100 ljudi, a 27 je zadržano na bolničkom lečenju, od čega je jedan u kritičnom stanju.

Većina je udahnula otrovni gas, ali nije potvrđeno koji tačno gas, prenose državni mediji.

Kineski predsednik Si Đinping zatražio je od vlade da istraži uzrok nesreće i da se utvrdi odgovornost.

Pojedini zvaničnici koji upravljaju rudnikom uglja su u pritvoru, prenose kineski mediji.

Vang Jong, povređeni rudar, rekao je državnim medijima da kada se incident dogodio, nije čuo nikakav zvuk, već je video iznenadni oblak dima.

„Osetio sam miris sumpora, isti miris koji se oseća od miniranja. Vikao sam ljudima da beže. Dok smo trčali, video sam ljude kako se ruše od isparenja. Onda sam se i ja onesvestio“, rekao je povređeni rudar.

„Ležao sam tamo oko sat vremena pre nego što sam se sam osvestio. Probudio sam osobu pored sebe i zajedno smo izašli“, dodao je Vang Jong.

Uzrok eksplozije gasa još nije otkriven, ali su državni mediji izvestili da je utvrđeno da su nivoi ugljen-monoksida - veoma toksičnog gasa bez mirisa - u rudniku „prekoračili granice“.

Kinesko Ministarstvo za vanredne situacije poslalo je 345 ljudi iz šest spasilačkih timova da pomognu.

Državni mediji su objavili da je akcija spasavanja otežana jer se voda nagomilala u blizini mesta eksplozije i sprečila pristup određenim delovima, a prostorni planovi koje je dostavio rudnik nisu odgovarali stvarnim uslovima.

Kineske vlasti koje kontrolišu bezbednost rudnika 2024. godine su ubrojale rudnik Liušenju na listu „ozbiljnih bezbednosnih opasnosti“.

Grupa Tongdžou, koja upravlja rudnikom, navodno je 2025. godine dobila dve administrativne kazne zbog bezbednosnih propusta.

Provincija Šansi proizvodi više od četvrtine ukupne količine uglja u Kini.

Iako je jedna od siromašnijih kineskih provincija, poznata je kao prestonica rudarstva uglja u zemlji.

Početkom 2000-ih, smrtonosne nesreće bile su česte u kineskim rudnicima uglja.

Bezbednosni standardi su pooštreni poslednjih godina, ali se nesreće i dalje dešavaju.

Godine 2023, zbog urušavanja površinskog rudnika uglja u severnom regionu Unutrašnje Mongolije poginulo je 53 ljudi.

Eksplozija u rudniku u provinciji Hejlungđang na severoistoku usmrtila je 2009. više od stotinu.

Kina je najveći svetski potrošač uglja i najveći emiter gasova staklene bašte, čak i dok instalira kapacitete za obnovljive izvore energije rekordnom brzinom.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.23.2026)