Arhiv javnih skupova: Današnji skup u rangu najvećih studentskih okupljanja

Organizacija Arhiv javnih skupova saopštila je danas da snimci ukazuju da će današnji skup na Slaviji biti "u rangu najvećih studentskih do sada".

"Procena mase od preko 100.000 ljudi je zahtevna i podatke nećemo objavljivati večeras. Upozoravamo javnost na očekivane dezinformacije i umanjivanje brojki od strane policije i režimskih medija", navela je ta organizacija na društvenoj mreži Iks (X).

Na Slaviji u Beogradu danas se održava studentski protest, koji je počeo okupljanjima u 13 i 14 časova na četiri lokacije u Beogradu, nakon čega su studenti i građani u kolonama došli na Slaviju.

Građani i studenti su na večerašnjem protestu ispunili su kružni tok na Slaviji, ispunjene su i Nemanjina, Kralja Milana, Beogradksa, Bulevar i oslobođenja koji vode ka tom kružnom toku, a prema svedočenju reportera agencije Beta, građani još uvek pristižu iz svih pravaca.

Direktor policije: Na Slaviji 34.300 građana, za sada bez većih incidenata, skup je prijavljen

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da se na današnjem studentskom protestu na Slaviji okupilo 34.300 građana, dodajući da za sada sve protiče bez većih incidenata, kao i da je skup blagovremeno prijavljen policiji što je omogućilo pripreme za bezbedno održavanje skupa.