Arhiv javnih skupova: Današnji skup u rangu najvećih studentskih okupljanja

Beta pre 1 sat

Organizacija Arhiv javnih skupova saopštila je danas da snimci ukazuju da će današnji skup na Slaviji biti "u rangu najvećih studentskih do sada".
 
"Procena mase od preko 100.000 ljudi je zahtevna i podatke nećemo objavljivati večeras. Upozoravamo javnost na očekivane dezinformacije i umanjivanje brojki od strane policije i režimskih medija", navela je ta organizacija na društvenoj mreži Iks (X).

Na Slaviji u Beogradu danas se održava studentski protest, koji je počeo okupljanjima u 13 i 14 časova na četiri lokacije u Beogradu, nakon čega su studenti i građani u kolonama došli na Slaviju.

Građani i studenti su na večerašnjem protestu ispunili su kružni tok na Slaviji, ispunjene su i Nemanjina, Kralja Milana, Beogradksa, Bulevar i oslobođenja koji vode ka tom kružnom toku, a prema svedočenju reportera agencije Beta, građani još uvek pristižu iz svih pravaca.

 

Direktor policije: Na Slaviji 34.300 građana, za sada bez većih incidenata, skup je prijavljen
 
Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da se na današnjem studentskom protestu na Slaviji okupilo 34.300 građana, dodajući da za sada sve protiče bez većih incidenata, kao i da je skup blagovremeno prijavljen policiji što je omogućilo pripreme za bezbedno održavanje skupa.

"MUP je dao procenu da je prisutno oko 34.300 građana. Pratimo dolazak na javno okupljanje od jutros, imajući u vidu da je iz velikog broja mesta u Srbiji krenuo veliki broj građana i da su procene koje dajemo vrlo precizne i objektivne", rekao je Vasiljević novinarima u Beogradu.

Tvrdi da je prisutna i velika fluktuacija građana, jer se radi o veoma prometnom prostoru, odnosno da ima građana koji prolaze tuda jer je zatvoren saobraćaj.

Istakao je da su je to jedno od retkih javnih okupljanja koje su studenti prijavili policiji, dodajući da to umnogome pomaže da policija i sve službe bezbednosti preduzmu mere i radnje iz svoje nadležnosti i izvrše pripreme za bezbedno održavanje tog javnog okupljanja.

Prema njegovim rečima, prijava je bila blagovremena, u koordinaciji sa nadležnom policijskom upravom, i izvršene su sve pripreme za bezbedno održavanje tog skupa.

"Naše mere i radnje su počele još juče, trajale celu noć, danas ceo dan i do sada nemamo nikakvih većih niti ozbiljnijih incidenata. Imamo jedan napad na novinara i taj napad je u fazi pronalaženja lica koja su izvršila napad", kazao je direktor policije.

Većih incidenata, kako je dodao, do sada nije bilo i izrazio nadu da će u ostatku javnog okupljanja sve proteći mirno i bezbedno i da će razilazak proteći kao i dolazak - bez incidenata.

"Pozivamo sve učesnike javnog okupljanja da se pridržavaju zakona i propisa, u ovom slučaju Zakona o redu i miru i Zakona o okupljanju građana, da bi policija mogla da preduzme sve mere i radnje da sve protekne krajnje bezbedno", kazao je Vasiljević.

(Beta, 23.05.2026)

