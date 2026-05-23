BIRODI: Izraz blokader od početka godine u medijima iskorišćen više od 85.000 puta

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) saopštio je da je od početka godine do danas, u medijima u Srbiji izraz koji u osnovi ima "blokader" iskorišćen više od 85.000 puta.

"Najveći broj pominjanja od novinara ili/i gostiju zabeležen je na portalima - 68.912, zatim u kablovskom prostoru - 10.991, u jutarnjim i političkim emisijama - 3.820, u TV dnevnicima - 2.689, u Skupštini - 476, dok je u obraćanjima (predsednika države) Aleksandra Vučića evidentirano 289 pominjanja", naveo je BIRODI u saopštenju.

Analiza BIRODI-ja pokazuje da se taj termin nije pojavljivao ravnomerno, već da postoje jasni medijski i vremenski obrasci njegove upotrebe, a da je najveća koncentracija pominjanja registrovana na dan lokalnih izbora 29. marta, kada se maksimum javio istovremeno na portalima, u kablovskom prostoru i u TV dnevnicima.

Tog dana, kako navodi BIRODI, portali su zabeležili 3.347 pominjanja, kablovski prostor 641, a TV dnevnici 75 pominjanja.

"Na portalima su najveći nosioci upotrebe izraza bili Informer, Kurir, Novosti i Alo, dok je u kablovskom prostoru posebno izražen bio Informer. U TV dnevnicima najviše pominjanja zabeleženo je na Pinku, dok je u jutarnjim i političkim emisijama dominiralo Novo jutro", piše u saopštenju.

Naveli su da statistička analiza veze između datuma i broja pominjanja, urađena posebno po medijima pokazuje da "značajna pozitivna veza postoji kod Informera i Politike na portalima, jutarnjeg programa Novo jutro, kao i kod TV K1 u kablovskom prostoru".

"BIRODI ocenjuje da termin 'blokader' ima funkciju političkog etiketiranja, jer građane i aktere protesta ne opisuje neutralno, već ih svodi na negativno označenu grupu. Takva praksa sužava prostor za pluralnu javnu raspravu, doprinosi polarizaciji i udaljava medijsko izveštavanje od profesionalnih standarda", dodaje se u saopštenju.

(Beta, 23.05.2026)