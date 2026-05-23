Brnabić: Najveća podrška predizbornom skupu na Slaviji došla iz inostranstva

Beta pre 47 minuta

Predsednica Parlamenta Ana Brnabić izjavila je večeras da je studentski skup na Slaviji zapravo predizborni skup, a da je najveća podrška za njega stigla iz inostranstva."Drago mi je što je prošlo mirno za sada nije mi drago što su napadali neke medijske ekipe. To su stvarno bili odvratni brutalni napadi", rekla je Brnabić novinarima ispred Pionirskog parka u Beogradu, gde više od godinu dana borave pristalice vlasti i danas takođe organizuju - kontra skup.

"To je ono što je meni neverovatno sa današnjeg skupa, kakvo je to licemerje i kakav je to paradoks. Imate ljude koji pričaju o slobodi medija, a napadaju medije. Pričaju o pravdi, a rade sve da se ne sazna ništa oko toga kako je tragično izgubila život studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Imate ljude koji pricaju o odgovornosti, a niko nije podneo odgovornost", rekla je ona.

Na pitanje koji je povod za današnji skup pristalica vlasti u Pionirskom parku, Brnabić je rekla da je najviše ljudi došlo da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Da proslave pobedu nad obojenom revolucijom, da se okupe ljudi zato što žele da budu zajedno, da se okupe da pokažu ponovo da ne želimo da se vlast ovde menja na ulicama i da ćemo branitit institucije, a svakako najveći broj ljudi ovde je tu da podrži predsednika Vučića", rekla je Brnabić.

(Beta, 23.05.2026)