Dačić: Privedena 23 učesnika nereda, ponovo uspostavljen saobraćaj

Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Ivica Dačić izjavio je večeras da je policija privela 23 učesnika nereda u Beogradu do kojih je došlo nakon studentskog skupa na Trgu Slavija.

Na konferenciji za novinare u sedištu MUP-a, Dačić je rekao da u neredima ima i povređenih policajaca ali nije precizirao koliko.

Ministar je za izazivanje nereda optužio, kako se izrazio, "ekstremni deo učesnika skupa" i ocenio da njihovi napadi na policiju nisu bili izazvani ni na koji način.

"Želim najoštrije da osudim, u ime MUP-a, napade na policiju. Policija je obavljala svoj posao i nikoga nije napadala... Svi koji su napadali policajce biće identifikovani i procesuirani, jer je napad na policiju ozbiljno krivično delo", rekao je on.

Dačić je dodao da je u Beogradu ponovo uspostavljen javni red i mir i da je saobraćaj normalizovan a da se manje okupljanje događa jedino još kod Pravnog fakulteta.

Blizu Pionirskog parka izbili incidenti nakon studentskog skupa na Slaviji

Po završetku studentskog skupa na Slaviji oko 20.30 došlo je do niza incidenata u blizini Pionirskog parka, gde su smeštene pristalice vlast, a policija je uhapsila najmanje jednu maskiranu osobu.

Kako javlja N1, grupa građana je bacala pirotehnička sredstva u pravcu policijskog kordona, koji se nalazi u ulici Kralaj Milana.

Na snimcima se vidi da je zapaljena i jedna navijačka baklja, a ljudi koji prave nered su uglavnom maskirani, te raznim predmetima gađaju policajce u kordonu.

Policija je podigla štitove i počela da potiskuje građane ka ulici Kneza Miloša a tu je i uhapšen jedan od maskiranih muškaraca.

Njega su prvo policijaci u civilu oborili na zemlju, a potom su pristigli i uniformisani policajci.

U ulici Kralja Milana, brojni polcijski kordoni dobili su i pojačanje, a nekoliko vozila sa džipovima je došlo na mesto incidenata.

Nereda je bilo i u delu Bulevara Kralja Aleksandra, gde je policija, nakon što su u njenom pravcu bacana pirotenička stredstva, krenula da potiskuje tu grupu u pravcu Pravnog fakulteta.

U delu Bulevara Kralja Aleksandra, u blizini Ustavnog suda i Resavske ulice oko 21.00 grupe maskiranih osoba su bacali i kamenice na policajace a na kolovoz su bili izgurani i prevrnuti kontejneri.

Jedan kontejner je i zapaljen dok je više žardinjera prevrnuto i izgurano na kolovoz.

(Beta, 23.05.2026)