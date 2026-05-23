Dačić: Privedena 23 učesnika nereda, ponovo uspostavljen saobraćaj
Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Ivica Dačić izjavio je večeras da je policija privela 23 učesnika nereda u Beogradu do kojih je došlo nakon studentskog skupa na Trgu Slavija.
Na konferenciji za novinare u sedištu MUP-a, Dačić je rekao da u neredima ima i povređenih policajaca ali nije precizirao koliko.
Ministar je za izazivanje nereda optužio, kako se izrazio, "ekstremni deo učesnika skupa" i ocenio da njihovi napadi na policiju nisu bili izazvani ni na koji način.
"Želim najoštrije da osudim, u ime MUP-a, napade na policiju. Policija je obavljala svoj posao i nikoga nije napadala... Svi koji su napadali policajce biće identifikovani i procesuirani, jer je napad na policiju ozbiljno krivično delo", rekao je on.
Dačić je dodao da je u Beogradu ponovo uspostavljen javni red i mir i da je saobraćaj normalizovan a da se manje okupljanje događa jedino još kod Pravnog fakulteta.
Kako javlja N1, grupa građana je bacala pirotehnička sredstva u pravcu policijskog kordona, koji se nalazi u ulici Kralaj Milana.
Na snimcima se vidi da je zapaljena i jedna navijačka baklja, a ljudi koji prave nered su uglavnom maskirani, te raznim predmetima gađaju policajce u kordonu.
Policija je podigla štitove i počela da potiskuje građane ka ulici Kneza Miloša a tu je i uhapšen jedan od maskiranih muškaraca.
Njega su prvo policijaci u civilu oborili na zemlju, a potom su pristigli i uniformisani policajci.
U ulici Kralja Milana, brojni polcijski kordoni dobili su i pojačanje, a nekoliko vozila sa džipovima je došlo na mesto incidenata.
Nereda je bilo i u delu Bulevara Kralja Aleksandra, gde je policija, nakon što su u njenom pravcu bacana pirotenička stredstva, krenula da potiskuje tu grupu u pravcu Pravnog fakulteta.
U delu Bulevara Kralja Aleksandra, u blizini Ustavnog suda i Resavske ulice oko 21.00 grupe maskiranih osoba su bacali i kamenice na policajace a na kolovoz su bili izgurani i prevrnuti kontejneri.
Jedan kontejner je i zapaljen dok je više žardinjera prevrnuto i izgurano na kolovoz.
(Beta, 23.05.2026)