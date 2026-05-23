Đorđević (ZLF) o studentskom skupu na Slaviji: Sjajna atmosfera i mnogo ljudi

Beta pre 34 minuta

Profesorka beogradskog Fakulteta političkih nauka Biljana Đorđević ocenila je večerašnji studentski skup na beogradskom Trgu Slavija kao - apsolutno uspešan.

Đorđević, kopredsednica Zelenog levog fronta je kazala agenciji Beta da je na Slaviji bila sjana atmosfera i izuzetno puno ljudi.

"Skup bio u najmanju ruku apsolutno uspešan, a ako je neko bilo šta sumnjao da će biti drugačije - razuveren je", rekla je ona.

Studenti u blokadi su večeras na beogradskom Trgu Slavija, od 18.00 do 20.00 organizovali skup sa koga su pozvali vlast da raspiše izbore nakon kojih će akademci moći da ispune obećanje o "poštenoj vlasti, slobodi i dostojanstvenom životu".

(Beta, 23.05.2026)

