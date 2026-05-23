Đurić pozdravio uspostavljanje leta Beograd-Toronto i otputovao za Kanadu

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić je izjavio da je zbog ponovnog uspostavljanja linije kompanije Er Srbija Beograd-Toronto posle više od 30 godina "danas veliki i važan dan za veze Srbije sa svetom", saopštilo je njegov kabinet.

Za Srbiju "otvaramo vrata sveta", rekao je Đurić na beogradskom aerodromu na ispraćaju aviona kojim je s delegacijom otputovao u posetu Kanadi, navodi se u saopštenju.

"Povezujemo Srbiju ne samo sa jednom od najvećih ekonomija na planeti, već i dve važne grane našeg naroda. Ne zaboravimo da u Kanadi žive stotine hiljada ljudi poreklom iz Srbije, ili naši ljudi sa ovih prostora različitih drugih nacionalnosti i oni će biti bliži svojoj otadžbini", kazao je Đurić.

On je rekao da će njegova poseta Kanadi biti prva nekog ministra spoljnih poslova Srbije posle 10 godina.

Đurić je najavio da ga sutra očekuju razgovori sa ministarkom spoljnih poslova Kanade Anitom Anand, predsednikom Parlamenta Kanade Frensisom Skarpaleđom i s predstavnicima poslovne zajednice.

Avioni Erbas (Airbus) A330-200 kompanije Er Srbija će dvaput nedeljno, sredom i subotom, saobraćati na liniji Beograd-Toronto.

(Beta, 23.05.2026)