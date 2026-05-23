EXIT tim: Hapšenje u Novom Sadu je nastavak pritisaka na festival, zbog podrške studentima

EXIT tim navodi da je Miloš Kovačević, univerzitetski radnik i rođeni brat osnivača i direktora EXIT festivala Dušana Kovačevića, uhapšen danas nakon što su mu pripadnici policije provalili u stan, uz tvrdnju da je osumnjičen za objave na stranici koja nije pod njegovim imenom.

"U EXIT timu ne postoji ni najmanja sumnja da se radi o nastavku pritisaka i otvorenih pretnji festivalu zbog njegove kontinuirane podrške studentskom pokretu, neposredno pred veliki skup na Slaviji, na koji je EXIT javno pozvao svoje pratioce. Koliko je cela stvar bizarna, Miloš Kovačević se od strane potpuno okupiranih institucija tereti za terorizam putem objava na internetu sa stranice koja nije pod njegovim imenom. Iako pomenute stavove te stranice EXIT ne deli, bizarno je nazivati ih terorizmom, dok su teroristi koji pale restorane i splavove po Beogradu pod zaštitom policije", navode iz EXIT tima.

Kako kažu, bizarnost posebno dobija na značaju i kada se prorežimski mediji oglašavaju o slučaju, povezuju ga sa EXIT festivalom i to sve dok pretres još traje i dok optužnice nema, čime direktno ugrožavaju istragu i narušavaju presumpciju nevinosti.

"Razumeli smo još letos u šta se pretvorila država kad je bezbednosna agencija jedne evropske zemlje pokušala da ugrozi bezbednost više desetina hiljada ljudi iz celog sveta tako što je vršila protivzakoniti pritisak da se obezbeđenje festivala povuče već drugog dana zbog podrške Exita studentima", piše u saopštenju objavljenom tim povodom.

"Razumeli smo i da se zato zabranjuje jedini veliki muzički festival u Srbiji koji je podržao proteste, izveo mladost svoje zemlje na glavnu binu, i jedini koji je ugostio bendove sa crnih lista koje su pre toga svi otkazali. Ali da će da pohapsi ceo slobodnomisleći narod jer se usudio da podrži studentski pokret, ne samo da ne razumemo, već i tvrdimo da neće uspeti, da će sve te optužnice biti oborene na sudovima slobodne Srbije, jer nema nikakve dileme da studenti pobeđuju", naveo je EXIT tim.