Ponoš: Vučić u tekstu za Fox News traži gazdu koji bi ga držao kao svog guvernera Srbije

Predsednik Srbija centra (SRCE) Zdravko Ponoš istakao je da svaka rečenica u autorskom tekstu predsednika države Aleksandra Vučića za Fox News "izaziva gađenje", jer "traži gazdu koji bi ga držao kao svog guvernera Srbije".

"Smucanje od nemila do nedraga u nameri da nađeš gazdu koji bi te držao kao svog guvernera u Srbiji neće ti izdobriti. Istina o tvojoj vlasti je kao ono bure tvojih drugara sa zabetoniranim telom. Otkopana", poručio je danas Ponoš, na društvenoj mreži X.

Prema njegovim rečima, "Vučić se nada da ga je (predsednik SAD Donald) Tramp zaboravio, ako ga je ikada bio i zapamtio".

"Jedino to može da mu greje nadu da njegov udvorički ep u Fox News može da urodi plodom. Zna on da mu ne veruje niko ko je imao priliku da ga upozna i zapamti", naveo je Ponoš.

On je posebno ukazao na dve rečenice iz Vučićevog intervjua.

"Prva je nuđenje litijuma Trampu. Računa podvodač Srbije da Trampovo okruženje neće zazirati od prilike da ćapi litijum bez obzira na protivljenje cele Srbije zbog kojeg je taj litijum zastao u grlu evropskim igračima koji su ga kibicovali. Ovim pokazuje šta on stvarno misli o Trampu. Ništa nije naučio iz neuspešnog pokušaja da porodici uvalja Generalštab lažući da je sve čisto", ocenio je Ponoš.

On je naveo da je druga, pominjanje 1999. godine gde Vučić kaže da je to bilo ''NATO bombardovanje'' i konstatovao da je do juče izdajnicima proglašavao svakoga ko je upotrebio termin ''NATO bombardovanje'', a ne "NATO agresija".

Ponoš je istakao da je Vučić pun divljenja za "America First".

"Zar bilo kome ko je predsednik Srbije, pa čak i tebi takvom, Srbija ne bi trebalo da bude na prvom mestu. Ako te Tramp eventualno zapamtio pa zaboravio, verujem da Susie Wiles nije zaboravila đilkoša koji je hteo da se nepozvan umuva na Trampovo imanje prošle godine, pa je morala lično da ga izmaršira", ukazao je Ponoš u reagovanju na Vučićev intervju.

(Beta, 23.05.2026)