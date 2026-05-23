Skup na Slaviji: Studenti ponovo zatražili raspisivanje izbora

"Večeras je 'Slavija, ti i ja', a već sutra je 'Srbija, ti i ja'. Studenti pobeđuju", poručio je Tanko i pozvao okupljene da skandiraju tu parolu.

Poručio je da će studenti u blokadi već sutra građanima uputiti mejlove povodom počeka obuke za kontrolu izbora, dodajući da će biti na svakom biračkom mestu širom Srbije, kao i da će pre toga "pokucati na svaka vrata".

"Imamo timove stručnjaka za ekonomiju, zdravstvo, poljoprivredu, energetiku, obrazovanje, ekologiju i za sva druga pitanja, ali da bismo pobedili, potreban nam je svako od vas", dodao je on.

Dodao je da oni kao studenti možda nemaju u svakom trenutku sve odogovore, ali imaju "tim ljudi koji zna, ume i može da sprovede u delo plan ozdravljenja i oporavka Srbije".

"Izbori koji nam slede, naša su šansa da konačno ostvarimo naše obećanje - poštenu vlast, slobodu i dostojanstven život", rekao je Tanko.

Student Elektrotehničkog fakulteta Andrej Tanko poručio je u svom obraćanju sa bine na Slaviji da vizija Srbije u kojoj žele da žive i ostanu - nikada nije bila bliža.

Skup je završen oko 20 časova, a govornici su predstavili deo studentskog političkog programa iz oblasti pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, poljoprivrede, kulture i drugih sfera.

Studenti u blokadi zatražili su sa večerašnjeg skupa na Slaviji da predstavnici vlasti raspišu izbore nakon kojih će akademci moći da ispune obećanje o "poštenoj vlasti, slobodi i dostojanstvenom životu".

Studentkinja Psihologije Lena kazala je da su studentski zahtevi postali zahtevi svih građana, te ponovila da od 5. maja akademci traže raspisivanje izbora, ali da vlast izbegava da to učini.

Ona je rekla okupljenima da institucije godinama ne rade svoj posao, a da je tužilaštvo krivo što ne kažnjava one koji su umešani u korupciju i kriminal.

"Ovaj režim vlada tako što za istim stolom sede policajci, kriminalci i premijeri. Vladaju tako što se međusobno ubijaju i onda bi to da sakriju (...) Jesmo li za Srbiju ili smo za mafiju? Srbija pobeđuje kada studenti pobeđuju", rekla je ona.

Tužiteljka Bojana Savović ocenila je da država u kojoj se zakoni ne primenjuju, ili se primenjuju selektivno, prestaje da bude država i postaje "mafijaška organizacija".

"Ovo što mi živimo svaki dan - bombe, iznude, mafijaški obračuni, to nije država. To je anarhija. I to što tužioci koji se nalaze na rukovodećim pozicijama štite vlast, a ne zakon, to samo govori o dubini krize u kojoj se naše društvo nalazi", ocenila je Savović.

Studenti, prema njenim rečima, danas traže ono što je minimum svakog demokratskog društva - pravdu, jednaku primenu prava i odgovornost, a na institucijama je da pokažu da zakoni nisu mrtvo slovo na papiru, već da zaista pružaju zaštitu građanima.

"Nijedna politička kriza nikada nije rešena silom, ali svaka politička kriza može početi da se rešava istinom, jednakom primenom prava i odgovornošću", rekla je Savović i pozvala pravosuđe da primenjuje zakone, a ljude koji rade u njemu na institucionalnu hrabrost.

Profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu Radomir Sajičić kazao je da aktuelna vlast postavlja za direktore škola "lojaliste koji uništavaju obrazovanje", a kritikovao je i osnivanje novih fakulteta koje vlast podržava.

"Umesto univerziteta koje osniva vlast, razvijaćemo naše postojeće univerzitete. Domaća inteligencija će ovladavati tehnologijama 21. veka, naši izuzetni ljudi koji rade u inostranstvu, biće spremni da se vrate i pomognu", rekao je profesor.

On je kazao da stanovništvo mora biti spremno da se izbori za svoja građanska prava "jer sloboda nema cenu".

Govor je završio uzvikom "Studenti pobeđuju".

Rektorka Univerziteta umetnosti Mirjana Nikolić u svom govoru je poručila da želi da beskopromisno da glas protiv korupcije, nasilja, bahatosti i nepoštovanja zakona, navodeći da je to ono čega se aktuelna vlast najviše plaši.

"Ova vlast se plaši uzdignutog indeksa na kraju pozorišne predstave i na kraju koncerta. Plaši se onih koji postavljaju pitanja, onih koji pitaju šta je sa korupcijom, onih koji traže pravdu i dostojanstvo", ocenila je Nikolić.

Navela je da su okupljeni danas na Slaviji "kao patriote koje brane svoje pravo i svoju državu", koji poručuju da kultura, umetnost, obrazovanje i mediji nisu ishod, već polazište svega.

"Bez slobodnih medija nema slobodnog društva, bez kulture nema budućnosti. I zato uzdignute glave zahtevamo promene, do kojih mora doći, jer studenti pobeđuju", ocenila je Nikolić.

Doktor Ilija Srdanović kazao je da će nakon promene vlasti biti neophodno decentralizovati zdravstveni sistem i posvetiti više pažnjama ambulantama i domovima zdravlja.

"Instituti i klinički centri treba da se bave naučnoistraživačkim radom i edukacijom, a u svakom većem gradu treba da postoje opšte bolnice koje će ih rasteretiti. Mi trenutno nemamo razvijenu mrežu opštih bolnica", kazao je Srdanović.

Po njegovim rečima, država kreči zgrade i kupuje skupe aparata, ali ne ulaže u edukaciju ljudi koji su "stub zdravstvenog sistema".

Sindikalni rukovodilac u penziji Jugoslav Ristić govorio je o, kako je naveo, nepočinstvima koja su počinjena prema radnicima u Srbiji, ističući da oni imaju samo jedan interes - da dođe do promena kada je u pitanju politika jeftine radne snage.

"Srbija je danas jedna siromašna zemlja obespravljenih ljudi. Ponovo imamo ljude koji rade i od svog rada ne mogu da žive. Delovi Srbije se prazne od zarada od kojih ne može da se živi", naveo je Ristić.

Prema njegovim rečima, da bi bilo bolje - moraju svi da budu zajedno, jer dok radnicima u proizvodnji ne bude bolje, neće moći da bude ni u obrazovanju, ni u zdravstvu, ni u kulturi.

"Zato, svi radnici imaju samo jedan interes - da dođe do promena, da se napusti ova politika jeftine radne snage. Kada studenti budu odlučivali, na prvom mestu biće naši radnici, a ne strani investitori", rekao je Ristić i obećao izmene Zakona o radu.

Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Aleksandar Sedlar ocenio je da se mora pratiti vizija agrara i da današnje generacije moraju biti "mnogo bolji preci, nego što su trenutno potomci".

"Moramo da vratimo selo u život, da vratimo decu u naše seoske škole. Moramo da realizujemo našu agrarnu viziju. I moramo da podržimo i priznamo seljaka kao nosioca ekonomskog razvoja, partnera u glavnom poslu Srbije - proizvodnji hrane, a ne da ga posmatramo kao socijalni slučaj kome obećavamo subvencije ili podsticaje", istakao je Sedlar.

Istakao je da država može biti nezavisna i slobodna ako ima zdravstveno bezbednu hranu i čistu vodu, postavljajući pitanje da li će to imati "ako ispuni viziju i misiju Rio Tinta".

"Hoće li Srbija sa Rio Tintom u nezavisnost i slobodu? Neće kopati", uzviknuo je Sedlar u čemu mu se pridružio i veliki broj okupljenih na protestu.

Nastavnica srpskog jezika Marija Vulović iz Čajetine kazala je da studentska borba nije nešto šta se tiče "kruga dvojke", već da protivnici vlasti čine većinu u Srbiji.

"Cela Srbija se bori za slobodu, zato smo ovde danas. Celog života živim pošteno i dojadilo mi je da živim u zemlji gde se bezobrazluk nagrađuje, korupcija servira kao normalnost, dilome kupuju, a podobni nagrađuju", kazala je profesorka.

Ona je izjavila da studentska borba vodi ka slobodi i da su studenti osvestili građane i podstakli ih da ustanu i pobune se.

"Pobediće indeks, a ne partijska knjižica. Nama je mesto uz ovu decu. Nije ovo ni levica ni desnica. Ovo je kičma koja se uspravila i zato Srbija pobeđuje, jer studenti pobeđuju", rekla je nastavnica.

Glumac Aleksandar Srećković zvani Kubura kazao je da su studenti najhrabriji deo društva i da su tokom prethodne godine pokazali strpljenje, pamet i probudili hiljade ljudi.

"Ovo je borba za opstanak, borba protiv potpunog uništenja i istrebljena našeg naroda", naveo je glumac.

Dvanaest studenata izrecitovalo je na kraju skupa pesmu "Drveni mač" Ljubomira Simovića.

"Ja ću da ustanem, zgažen, zgromljen, tlačen, na čelične vojske sa drvenim mačem! Deci koja cvile, majkama što plaču, doneću slobodu na drvenom maču", horski su izgovorili akademci.

Na Slaviji je danas nešto posle 18 sati počeo studentski skup na kojem je najavljeno da će biti predstavljen i deo studentskog političkog programa.

Na protest je došlo više desetina hiljada ljudi iz različitih delova grada.

Saobraćaj u svim okolnim ulicama oko Slavije je još uvek blokiran.