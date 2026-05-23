Studenti u blokadi: Izbor je na svima nama, ili Srbija ili mafija

Beta pre 1 sat

Studenti u blokadi objavili su kasno večeras saopštenje u kojem indirektno optužuju kriminalce i policiju za nerede koji su izbili nakon mirnog protesta na Slaviji, u centru Beograda.

"Nakon završetka večerašnjeg veličanstvenog skkupa, na ulicama Beograda došlo je do sukoba i nasilja u neposrednoj blizini ograđenog prostora kod Pionirskog parka. Simpatizeri vladajućeg režima, kao i osobe za koje imamo osnovane sumnje da pripadaju kriminalnom miljeu, tokom celg da u Pionirskom parku čuvale su velike policijske snage", piše u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama.

"Više desetina ljudi je večeras pretučeno i uhapšeno. Pojedini su zadobili teške povrede, polomljene zube, kao i udarce u predelu glave. Naše kolege su trenutno u Urgentnom centru i policijskim stanicama", napisali su studenti.

"Večeras smo jasno rekli, izbor je na svima nama. Ili Srbija, ili mafija!" zaključuje se u saopštenju.

(Beta, 23.05.2026)

