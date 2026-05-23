Tužilaštvo u Beogradu: Svi koji su nakon skupa na Slaviji napali policiju biće procesuirani
Beta pre 39 minuta
Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) je saopštilo da će svi koji su večeras nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike biti identifikovani i procesuirani.
VJT je u saopštenju na svom sajtu "najoštrije osudilo ovakve napade" i upozorilo da napadi na pripadnike policije predstavljaju krivično delo.
Dodaje se i da će svi koji su to radili biti procesuirani u skladu sa zakonom.
(Beta, 23.05.2026)