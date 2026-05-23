Ukrajinski ambasador u UN odbacio tvrdnje da je Ukrajina gađala studentski dom

Ambasador Ukrajine u Ujedinjenim nacijama Melnik Andri je izjavio da su "čista propaganda" ruske tvrdnje da je Ukrajina juče gađala dom đaka usmerenog obrazovanja u okupiranom Lugansku, gde je poginulo šestoro.

Andri je to rekao na hitnoj sednici Saveta bezbednosti, održanoj na zahtev Rusije povodom te pogibije, i rekao da su ukrajinske snage u petak "gađale isključivo rusku ratnu mašineriju".

Predsednik Rusije Vladimir Putin je tvrdio da napad na đački dom u Starobilsku, gradiću u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici, na istoku Ukrajine, jeste "teroristički napad" i naložio Ministarstvu odbrane da "pripremi odmazdu".

Ukrajinski mediji su preneli da je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio da je u Luganskoj oblasti u Starobilsku napadnut samo štab "Rubikona", tajne jedinice Ministarstva odbrane Rusije, specijalizovane za dronove.

Generalštab je ukazao da vojska cilja samo "(rusku) vojnu infrastrukturu i objekte koji se koriste u vojne svrhe, strogom poštujući norme međunarodnog humanitarnog prava i zakona i običaja ratovanja".

(Beta, 23.05.2026)