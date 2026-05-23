Ukrajinski ambasador u UN odbacio tvrdnje da je Ukrajina gađala studentski dom

Beta pre 11 minuta

Ambasador Ukrajine u Ujedinjenim nacijama Melnik Andri je izjavio da su "čista propaganda" ruske tvrdnje da je Ukrajina juče gađala dom đaka usmerenog obrazovanja u okupiranom Lugansku, gde je poginulo šestoro.

Andri je to rekao na hitnoj sednici Saveta bezbednosti, održanoj na zahtev Rusije povodom te pogibije, i rekao da su ukrajinske snage u petak "gađale isključivo rusku ratnu mašineriju".

Predsednik Rusije Vladimir Putin je tvrdio da napad na đački dom u Starobilsku, gradiću u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici, na istoku Ukrajine, jeste "teroristički napad" i naložio Ministarstvu odbrane da "pripremi odmazdu".

Ukrajinski mediji su preneli da je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio da je u Luganskoj oblasti  u Starobilsku napadnut samo štab "Rubikona", tajne jedinice Ministarstva odbrane Rusije, specijalizovane za dronove.

Generalštab je ukazao da vojska cilja samo "(rusku) vojnu infrastrukturu i objekte koji se koriste u vojne svrhe, strogom poštujući norme međunarodnog humanitarnog prava i zakona i običaja ratovanja".

(Beta, 23.05.2026)

Povezane vesti »

Raste broj žrtava ukrajinskog napada u Luganskoj oblasti, spasioci izvukli još dva tela

Raste broj žrtava ukrajinskog napada u Luganskoj oblasti, spasioci izvukli još dva tela

Insajder pre 11 minuta
Ukrajinski ambasador u UN odbacio tvrdnje da je Ukrajina gađala studentski dom

Ukrajinski ambasador u UN odbacio tvrdnje da je Ukrajina gađala studentski dom

Serbian News Media pre 16 minuta
Ukrajinski ambasador u UN odbacio tvrdnje da je Ukrajina gađala studentski dom

Ukrajinski ambasador u UN odbacio tvrdnje da je Ukrajina gađala studentski dom

Pravo u centar pre 11 minuta
Broj žrtava napada na studentski dom u LNR porastao na 10

Broj žrtava napada na studentski dom u LNR porastao na 10

Sputnik pre 1 sat
Spasioci izvlače tela: Ukupno 18 dece poginulo u napadu Kijeva na studentski dom

Spasioci izvlače tela: Ukupno 18 dece poginulo u napadu Kijeva na studentski dom

Sputnik pre 46 minuta
Rusija: Ukrajinski dronovi ponovo napadaju mesto tragedije u Starobeljsku

Rusija: Ukrajinski dronovi ponovo napadaju mesto tragedije u Starobeljsku

NIN pre 1 sat
Raste crni bilans u Lugansku; "Monstruozni zločin" FOTO

Raste crni bilans u Lugansku; "Monstruozni zločin" FOTO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUNSavet bezbednostiUkrajinaRusijaLuganjsk

Svet, najnovije vesti »

Raste broj žrtava ukrajinskog napada u Luganskoj oblasti, spasioci izvukli još dva tela

Raste broj žrtava ukrajinskog napada u Luganskoj oblasti, spasioci izvukli još dva tela

Insajder pre 11 minuta
Iranska revolucionarna garda: Mornarica IRGC koordinisala prolazak 25 brodova kroz Ormuski moreuz

Iranska revolucionarna garda: Mornarica IRGC koordinisala prolazak 25 brodova kroz Ormuski moreuz

Insajder pre 21 minuta
Ukrajinski ambasador u UN odbacio tvrdnje da je Ukrajina gađala studentski dom

Ukrajinski ambasador u UN odbacio tvrdnje da je Ukrajina gađala studentski dom

Beta pre 11 minuta
Francuska zabranila izraelskom ministru Ben-Gviru ulazak na svoju teritoriju

Francuska zabranila izraelskom ministru Ben-Gviru ulazak na svoju teritoriju

N1 Info pre 16 minuta
Izraelskom ministru zabranjen ulazak u Francusku: Ponižavao je i rugao se humanitarcima koji su naterani da kleče

Izraelskom ministru zabranjen ulazak u Francusku: Ponižavao je i rugao se humanitarcima koji su naterani da kleče

Blic pre 11 minuta